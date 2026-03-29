Athletico-PR x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Athletico-PR e Botafogo se enfrentam neste domingo (29), às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, em partida válida pela 5ª rodada do Brasileirão.

O “Furacão” chega embalado na 6ª posição com 13 pontos. O time vem de duas vitórias seguidas, incluindo o clássico por 2 a 0 contra o Coritiba.

Já o “Glorioso” está na zona de rebaixamento com 6 pontos e vive momento delicado. Demitiu o técnico Martín Anselmi mesmo após vitória por 2 a 1 contra o Bragantino.

Onde assistir Athletico-PR x Botafogo ao vivo

A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).