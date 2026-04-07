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Boston River x São Paulo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela 1ª rodada da Copa Sul-Americana

  • Por Jovem Pan
  • 07/04/2026 21h00
  • BlueSky
Jovem Pan Boston River x São Paulo Boston River x São Paulo

Boston River e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (7), em jogo válido pela Copa Sul-Americana. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 21h30 (de Brasília), com narração de José Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Giovanni Chacon no YouTube.

Assista à transmissão ao vivo: 

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