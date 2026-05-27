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Bragantino x Carabobo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Bragantino e Carabobo se enfrentam pela Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, no estádio Cícero de Souza Marques; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

  • Por Jovem Pan
  • 27/05/2026 14h32
  • BlueSky
JOISEL AMARAL/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO bragantino vence corinthians Eduardo Sasha jogador do Bragantino

Red Bull Bragantino e Carabobo-VEN se enfrentam nesta quarta-feira (27) às 21h30, no estádio Cícero de Souza Marques, em partida válida pela Copa Sul-Americana. O duelo acontece pela 6ª e última rodada da fase de grupos da competição.

O Bragantino ocupa atualmente a 3ª colocação do grupo H, com 7 pontos, e busca a vitória para avançar aos playoffs. Do outro lado, o Carabobo aparece em 2º do grupo com 9 pontos e vem de vitória por 2 a 0 contra o Blooming, da Bolívia.

Onde assistir Bragantino x Carabobo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Disney+ no streaming, com início da transmissão às 21h30.

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