Bragantino x Carabobo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Bragantino e Carabobo se enfrentam pela Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, no estádio Cícero de Souza Marques; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

JOISEL AMARAL/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Eduardo Sasha jogador do Bragantino



Red Bull Bragantino e Carabobo-VEN se enfrentam nesta quarta-feira (27) às 21h30, no estádio Cícero de Souza Marques, em partida válida pela Copa Sul-Americana. O duelo acontece pela 6ª e última rodada da fase de grupos da competição.

O Bragantino ocupa atualmente a 3ª colocação do grupo H, com 7 pontos, e busca a vitória para avançar aos playoffs. Do outro lado, o Carabobo aparece em 2º do grupo com 9 pontos e vem de vitória por 2 a 0 contra o Blooming, da Bolívia.

Onde assistir Bragantino x Carabobo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Disney+ no streaming, com início da transmissão às 21h30.