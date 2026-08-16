Jovem Pan transmite Hannover 96 e Wolfsburg pela Bundesliga 2; acompanhe ao vivo
A Jovem Pan transmite neste domingo, 16 de agosto, a Bundesliga 2, segunda divisão do Campeonato Alemão. A partida será exibida ao vivo na TV aberta e no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.
O confronto será entre Hannover 96 e Wolfsburg, neste domingo, a partir das 8h30 da manhã.
A programação continua no dia 29, com a partida entre Karlsruhe e Wolfsburg, a partir das 8h da manhã.
SERVIÇO
Bundesliga 2 – Hannover 96 x Wolfsburg
Data: domingo, 16 de agosto
Horário: 8h30
Transmissão: TV aberta da Jovem Pan e YouTube Jovem Pan Esportes.
Bundesliga 2 – Karlsruhe x Wolfsburg
Data: domingo, 29 de agosto
Horário: 8h00
Transmissão: TV aberta da Jovem Pan e YouTube Jovem Pan Esportes.