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Futebol Internacional

Jovem Pan transmite Hannover 96 e Wolfsburg pela Bundesliga 2; acompanhe ao vivo

Transmissão será na TV aberta e no YouTube; siga ao vivo

Jovem Pan

Jovem Pan transmite Hannover 96 e Wolfsburg pela Bundesliga 2; acompanhe ao vivo
O confronto será entre Hannover 96 e Wolfsburg, neste domingo, a partir das 8h30 da manhã Arte/Jovem Pan

A Jovem Pan transmite neste domingo, 16 de agosto, a Bundesliga 2, segunda divisão do Campeonato Alemão. A partida será exibida ao vivo na TV aberta e no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.

O confronto será entre Hannover 96 e Wolfsburg, neste domingo, a partir das 8h30 da manhã.

A programação continua no dia 29, com a partida entre Karlsruhe e Wolfsburg, a partir das 8h da manhã.

SERVIÇO

Bundesliga 2 – Hannover 96 x Wolfsburg

Data: domingo, 16 de agosto

Horário: 8h30

Transmissão: TV aberta da Jovem Pan e YouTube Jovem Pan Esportes.

Bundesliga 2 – Karlsruhe x Wolfsburg

Data: domingo, 29 de agosto

Horário: 8h00

Transmissão: TV aberta da Jovem Pan e YouTube Jovem Pan Esportes.

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