Brasil x Holanda na Liga das Nações Feminina de vôlei: onde assistir ao vivo
O jogo acontece nesta quarta (3) às 20h, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília
A seleção brasileira de vôlei estreia na Liga das Nações Feminina (VNL) nesta quarta-feira (3) contra a Holanda. O jogo acontece às 20h no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. O time brasileiro vai em busca do primeiro título do campeonato em que foi vice-campeão na última edição, perdendo para a Itália por 3 sets a 1.
Além da Holanda, nesta primeira semana da competição a seleção enfrenta também a República Dominicana na quinta-feira (4), a Bulgária no sábado (6) e a partida contra a atual campeã, Itália, fica para o domingo (7).
Em seguida, as meninas da seleção feminina seguem para Ancara, na Turquia, onde disputarão a segunda semana da VNL contra a França, Bélgica, China e Alemanha.
O técnico José Roberto Guimarães escalou para a partida de hoje:
- Levantadoras: Macris e Roberta
- Opostas: Kisy e Tainara
- Ponteiras/Opostas: Ana Cristina, Helena e Rosamaria
- Ponteira: Júlia Bergmann
- Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia
- Líberos: Marcelle e Nyeme
Onde assistir Brasil x Holanda
A transmissão será pelo sportv2 (TV por assinatura), com início às 20h.
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