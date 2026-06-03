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Brasil x Holanda na Liga das Nações Feminina de vôlei: onde assistir ao vivo

O jogo acontece nesta quarta (3) às 20h, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília

  • Por Jovem Pan
  • 03/06/2026 16h42
  • BlueSky
Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP seleção feminino volei Seleção Brasileira comemora vitória contra a França durante partida da fase de grupos do Campeonato Mundial Feminino de Vôlei de 2025 em Chiang Mai

A seleção brasileira de vôlei estreia na Liga das Nações Feminina (VNL) nesta quarta-feira (3) contra a Holanda. O jogo acontece às 20h no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. O time brasileiro vai em busca do primeiro título do campeonato em que foi vice-campeão na última edição, perdendo para a Itália por 3 sets a 1.

Além da Holanda, nesta primeira semana da competição a seleção enfrenta também a República Dominicana na quinta-feira (4), a Bulgária no sábado (6) e a partida contra a atual campeã, Itália, fica para o domingo (7).

Em seguida, as meninas da seleção feminina seguem para Ancara, na Turquia, onde disputarão a segunda semana da VNL contra a França, Bélgica, China e Alemanha.

O técnico José Roberto Guimarães escalou para a partida de hoje:

  • Levantadoras: Macris e Roberta
  • Opostas: Kisy e Tainara
  • Ponteiras/Opostas: Ana Cristina, Helena e Rosamaria
  • Ponteira: Júlia Bergmann
  • Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia
  • Líberos: Marcelle e Nyeme

Onde assistir Brasil x Holanda

A transmissão será pelo sportv2 (TV por assinatura), com início às 20h.

  • BlueSky

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