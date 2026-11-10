Campeão olímpico de judô, Teddy Riner anuncia candidatura à Presidência da França

Atleta pretende disputar as eleições de 2027 com discurso contrário à polarização política e precisa reunir 500 apoios para oficializar candidatura

A eleição presidencial francesa está marcada para 18 de abril, com eventual segundo turno em 2 de maio de 2027. O atual presidente, Emmanuel Macron, não poderá disputar um terceiro mandato consecutivo.

O judoca francês Teddy Riner, dono de cinco medalhas de ouro olímpicas, anunciou que pretende disputar a Presidência da França nas eleições de 2027. Aos 37 anos, o atleta afirmou que decidiu entrar na política diante do avanço dos extremos no país, onde a direita radical aparece à frente nas pesquisas eleitorais.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. Considerado um dos maiores nomes da história do judô, Riner ganhou projeção internacional pelas conquistas esportivas e participou da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, quando ajudou a acender a pira olímpica.

“Meu nome é Teddy Riner e hoje, digo a vocês, olho no olho: sou candidato à eleição presidencial de 2027. A luta sempre fez parte de mim. Eu sei o que é lutar, cair e levantar uma e outra vez”, declarou.

A eleição presidencial francesa está marcada para 18 de abril, com eventual segundo turno em 2 de maio de 2027. O atual presidente, Emmanuel Macron, não poderá disputar um terceiro mandato consecutivo.

Macron recebeu positivamente a entrada do judoca na disputa. O presidente afirmou estar satisfeito com a decisão do “grande campeão” de participar do debate eleitoral e contribuir com suas ideias e convicções.

Discurso contra polarização

Riner procura se apresentar como uma alternativa à divisão política francesa. O atleta afirma não se identificar com a esquerda nem com a direita e considera que a disputa entre os extremos representa um risco para o futuro do país.

“O único risco que vejo hoje é estarmos resignados a escolher entre duas opções, as dos extremos”, afirmou.

A candidatura surge em um cenário de desgaste político e econômico para o governo Macron, marcado por manifestações, dificuldades fiscais e crescimento da insatisfação popular.

Ao apresentar suas motivações, Riner mencionou a dívida pública, o custo de vida e as dificuldades enfrentadas pelas famílias francesas. Também criticou a burocracia estatal, a criminalidade e a desigualdade de oportunidades.

O judoca afirmou estar preocupado com uma França que “desmorona sob o peso da dívida” e com a situação de famílias que precisam fazer sacrifícios para comprar alimentos.

Em entrevista ao jornal Le Parisien, Riner contou que começou a considerar a candidatura após os Jogos Olímpicos de 2024. Segundo ele, a experiência de ver os franceses unidos durante o evento contrastou com as divisões políticas que voltaram a marcar o país nas semanas seguintes.

Carreira no judô

Nascido em Guadalupe, território ultramarino francês no Caribe, Teddy Riner tem 2,03 metros de altura e aproximadamente 140 quilos. Sua trajetória esportiva inclui três títulos olímpicos individuais na categoria dos pesos-pesados, conquistados em Londres-2012, Rio-2016 e Paris-2024.

O atleta também venceu as disputas por equipes nos Jogos de Tóquio-2020 e Paris-2024, além de conquistar medalhas de bronze individuais em Pequim-2008 e Tóquio-2020.

Apesar da entrada na política, Riner não descartou competir nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028, quando poderia buscar seu quarto ouro individual.

“Se o cargo me permitir e se os franceses me autorizarem”, respondeu ao Le Parisien, ao ser questionado sobre a possibilidade de conciliar a Presidência com a carreira esportiva.

Segundo assessores ouvidos pela agência AFP, o judoca trabalha há meses com especialistas na elaboração de propostas de governo e considera que tem condições de vencer a eleição.

Desafios da candidatura

Antes de participar oficialmente da disputa, Riner terá de cumprir uma exigência da legislação eleitoral francesa: obter o apoio de pelo menos 500 autoridades eleitas, entre parlamentares, prefeitos e outros representantes políticos.

O atleta também poderá enfrentar questionamentos sobre sua vida empresarial. De acordo com as informações divulgadas, autoridades fiscais francesas passaram a examinar o uso pessoal de determinados veículos pertencentes à sua empresa de automóveis de luxo.

A proximidade de Riner com o rei Mohammed VI, do Marrocos, e suas viagens frequentes entre Marrakech e Paris também provocaram críticas ao estilo de vida do judoca.

A disputa presidencial de 2027 poderá contar ainda com outros nomes de projeção internacional. Entre eles está Christine Lagarde, que anunciou sua saída da presidência do Banco Central Europeu.

Embora tenha declarado que não pretende concorrer à Presidência, Lagarde afirmou que deseja participar da defesa de valores pró-europeus na França, na função que considerar mais adequada.