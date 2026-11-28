Botafogo x Bahia hoje: onde assistir ao vivo e escalações

O Botafogo e o Bahia se enfrentam às 21h (de Brasília) neste sábado (28), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Botafogo e o Bahia se enfrentam às 21h (de Brasília) neste sábado (28), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Onde assistir Botafogo x Bahia ao vivo

A transmissão de Botafogo x Bahia fica por conta de Premiere (pay-per-view), SporTV (TV fechada) e Globoplay (streaming).

Escalação do Botafogo

A escalação oficial do Botafogo ainda não foi divulgada. No último jogo, empate em 1 a 1 com o São Paulo, a equipe começou com Gabriel Batista, Ferraresi, Justino, Marcal, Vitinho, Allan, Medina, Alex Telles, Ziyech, Tiquinho Soares e Matheus Martins.

Escalação do Bahia

A escalação oficial do Bahia ainda não foi divulgada. No último jogo, derrota por 1 a 0 para o Coritiba, a equipe começou com Ronaldo Strada, Marcos Victor, David Duarte, Kanu, Luciano Juba, Erick, Nicolas Acevedo, Rodrigo, Olivera, Veliz e Erick Pulga.

Como chegam os times

Na tabela, o Botafogo está em 14º, com 43 pontos. No último compromisso, o time empatou com o São Paulo em 1 a 1. O desempenho recente na competição soma uma vitória, um empate e três derrotas em cinco partidas.

Já o Bahia chega à rodada em 6º lugar, com 54 pontos, na zona de classificação para a pré-Libertadores. No jogo anterior, o time perdeu para o Coritiba por 1 a 0. A campanha recente na competição tem uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos.

Veja também o guia completo de Botafogo x Bahia

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada) Data e horário: 28/11/2026, às 21h (de Brasília)

28/11/2026, às 21h (de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro Arbitragem: Ramon Abatti

Ramon Abatti Transmissão: Premiere (pay-per-view), SporTV (TV fechada) e Globoplay (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.