CBF define mandos da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo nesta terça-feira

Finais serão disputadas nos dias 12 e 19 de outubro; cada equipe conquistou a competição três vezes

Reprodução/Twitter/@CBF_Futebol Corinthians e Flamengo decidirão a Copa do Brasil



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai definir o mando de campo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo na próxima terça-feira, 20. O sorteio está marcado para as 11h, na sede da entidade. As datas das duas partidas da final estão definidas: 12 e 19 de outubro. Os dois jogos devem ser realizados às 21h30. Flamengo e Corinthians conquistaram a competição três vezes. Os cariocas ergueram a taça em 1990, 2006 e 2013. O Timão levou o caneco em 1995, 2002 e 2009. Na semifinal, o Rubro-Negro eliminou o São Paulo com duas vitórias: 3 a 1, no Morumbi, e 1 a 0, no Maracanã. O Corinthians passou pelo Fluminense: 2 a 2, no Maracanã, e 3 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo. As duas equipes decidiram a Supercopa do Brasil de 1991. Com gol de Neto, o Timão venceu o Flamengo por 1 a 0 e ficou com o título. Foi a única final envolvendo as duas equipes.