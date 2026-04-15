Champions League: confira como ficaram os jogos da semifinal

Bayern de Munique e Arsenal garantiram vaga nas semifinais da Champions League nesta quarta-feira (15)

Divulgação / Uefa

Após os dois últimos jogos para a definição das semifinais da Champions League nesta quarta-feira (15), a competição terá os duelos entre Paris Saint Germain x Bayern de Munique e Atlético de Madrid x Arsenal para disputarem as vagas da grande decisão.

O Bayern de Munique desencantou em mata-matas diante do Real Madrid nesta quarta-feira após ficar no caminho diante dos oponentes nos três últimos encontros (tinha 8 a 5 contra). Em duelo vistoso e elétrico, no qual ficou três vezes atrás do marcador no Allianz Arena, os bávaros buscaram gigante virada nos minutos finais, por 4 a 3, com gols de Luis Díaz aos 43 e Olise, aos 49 do segundo tempo, e avançaram à semifinal com novo triunfo, após vitória por 2 a 1 no Santiago Bernabéu.

Pavlovic, Kane (50º gol na temporada), Luis Díaz e Olise anotaram os gols bávaros, frustrando uma noite perfeita de Arda Güler, autor de dois gols e que também contou com bola nas redes de Mbappé.

O árbitro apitou o início da definição e o Real Madrid precisou de somente 36 segundos para deixar o confronto igual com presente de Neuer para Arda Güler. O goleiro errou o passe e deu nos pés do jovem turco, que acertou no ângulo, de primeira.

O Real Madrid começou em cima, parecia à vontade e perto de ampliar, mas o Bayern precisou de um ataque para reagir, com Pavlovic deixando tudo igual aos seis, escorando de cabeça a cobrança de escanteio de Kimmich. Desta vez, foi Lunin quem falhou, pulando para dentro do gol.

Mais uma vez o Real Madrid teve pouco tempo para celebrar. Em lance no qual o Bayern reclamou de duas penalidades, a jogada seguiu e a bola caiu nos pés de Harry Kane na área. O artilheiro inglês girou com qualidade e deixou tudo igual. Antes do intervalo, entretanto, Mbappé aproveitou a assistência de Vini Júnior para anotar o terceiro. Irritado, Vincent Kompany pediu cabeça no lugar para seus comandados.

Com um jogador a mais, o Bayern foi todo ao ataque na busca do gol da igualdade e da vaga e Luis Díaz acertou um chutaço de fora da área, aos 43 minutos da etapa final, para garantir o alívio e a grande festa dos bávaros. Ainda deu tempo de Olise, aos 49, decretar a virada. Em temporada ruim, para o Real Madrid restam apenas remotas chances em La Liga de evitar fechar o segundo ano seguido sem títulos.

Arsenal x Sporting

Já o Arsenal empatou sem gols com Sporting, também nesta quarta-feira, em Londres, e garantiu vaga na semifinal da Champions League, pois no primeiro duelo, em Lisboa, o time inglês havia vencido por 1 a 0.

Na semifinal o Arsenal vai encarar o Atlético de Madrid, que eliminou o Barcelona. O primeiro jogo será na capital espanhola dia 29. A volta está marcada para 5 de maio em Londres.

O primeiro tempo foi um dos melhores da temporada. O Arsenal não se contentou com a vantagem obtida no primeiro jogo e, empurrado pela torcida, foi ao ataque, deixando espaços para os contra-ataques rápidos do Sporting.

A melhor oportunidade de gol de todas as chances foi do Sporting aos 43 minutos. Araújo cruzou da esquerda e Catamo pegou bonito de pé esquerdo. A bola raspou na trave direita de Raya e saiu.

O panorama do segundo tempo não mudou. Em cinco minutos, Èze já havia finalizado duas vezes para o Arsenal, enquanto Araújo levou grande perigo para Paya.

Com isso, o domínio final foi do Arsenal. Trossard acertou cabeçada na trave e Gabriel Jesus, que entrou no final, quase deixou sua marca, após jogada individual.

Nos minutos finais, o Sporting se soltou no ataque e o Arsenal ficou nos contragolpes. Muita correria, mas ninguém conseguiu marcar. A vaga ficou com os ingleses.

Outras duas semifinais

Na terça-feira (14) o Paris Saint Germain e o Atlético de Madrid também garatiram suas vagas nas semifinais. O time francês eliminou o Liverpool, e venceu os dois jogos das quarta de final. Enquanto o Atlético de Madrid, mesmo após perder no jogo da volta, eliminou o Barcelona pois venceu a primeira partida por 2 a 0 e marcou mais um ponto com o placar da derrota, 1 a 2.

Os jogos de ida das semifinais devem acontecer no dia 28 de abril para o Paris Saint Germain x Bayern de Munique e no dia 29, para o duelo entre Atlético de Madrid x Arsenal.

*Com informações do Estadão Conteúdo