Champions: onde e quando acontece a grande final da maior competição da Europa

PSG e Arsenal se enfrentam pelo trofeú mais cobiçado dos clubes europeus na 71ª edição da competição

  • Por Fernando Keller
  • 06/05/2026 18h00 - Atualizado em 06/05/2026 19h13
Divulgação / Uefa Uefa Champions League A banda The Killers fará o show de abertura

Após o empate do Paris Saint-Germain em 1 a 1 na tarde desta quarta-feira (6), contra o Bayern de Munique, ficou definida a final da Liga dos Campeões (Champions League) de 2026. PSG e Arsenal se enfrentam no dia 30 de maio, um sábado, na conclusão da 71ª edição da competição.

A partida acontecerá no estádio Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria, pela primeira vez, após receber a final da Europa League em 2023. A partida começa às 13h (18h no horário local).

Em caso de empate nos 90 minutos regulares, o jogo seguirá para a prorrogação e, se o empate persistir, o grande campeão da Champions será consagrado nos pênaltis.

O Arsenal disputa sua segunda final, após chegar à disputa pelo troféu em 2006, e perder para o Barcelona de Ronaldinho e Eto’o por 2 a 1.

Já os franceses levantaram a taça no final da temporada passada, ganhando seu primeiro título, na goleada de 5 a 0 contra a Inter de Milão.

Antes da bola rolar, a banda The Killers fará o show de abertura. O quarteto já vendeu mais de 35 milhões de álbuns e é dono de sucessos como Mr. Brightside e When You Were Young and Human.

