Com gol no fim, Internacional e Sport empatam no Beira-Rio

Em seu retorno ao clube pernambucano, o atacante André marcou para sua equipe no final do segundo tempo; arbitragem anulou gol dos gaúchos nos acréscimos

PEDRO H. TESCH/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO AGF20210530382 - 30/05/2021 Equipe pernambucana empatou o jogo após estar perdendo por dois gols de diferença



Em um jogo movimentado, Internacional e Sport empataram em 2 a 2, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), na estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando fora de casa, o time pernambucano teve forças para reagir e igualar o placar após estar perdendo de 2 a 0. No fim do jogo, a arbitragem anulou um gol marcado por Thiago Galhardo. O meia-atacante finalizou de letra, mas, segundo o assistente, a bola havia sido pela linha de fundo no início da jogada, após um cruzamento de Patrick. Edenílson e Rodrigo Lindoso marcaram para o time gaúcho, enquanto Thiago Neves e André, em sua primeira partida após o retorno ao Leão, fizeram os gols dos visitantes.

O Sport volta a jogar apenas no domingo, 6, na Ilha do Retiro, contra o Atlético-MG, pela segunda rodada do Brasileirão. O Internacional enfrenta o Vitória, no estádio Barradão, na Bahia, na quinta-feira, 3, às 19h, em partida da terceira fase da Copa do Brasil. Depois disso, os gaúchos viajam até o Estado do Ceará para enfrentar o Fortaleza, no Castelão, às 16h do domingo, 6, pelo campeonato brasileiro. Com o fim da primeira rodada, o torneio é liderado por Bragantino e Bahia, que venceram, respectivamente, Chapecoense e Santos, por 3 a 0. Derrotados, os catarinenses e paulistas dividem a última colocação.