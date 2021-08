Com gol nos acréscimos, São Paulo vence o Grêmio no Morumbi

Com o resultado, equipe gaúcha se manteve na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas duas vitórias em 16 jogos

Foto: JORGE BEVILACQUA /CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Após gol de Vitor Bueno, jogadores do São Paulo comemoram no Morumbi



Com um gol nos acréscimos, o São Paulo venceu o Grêmio, por 2 a 1, no Morumbi, na noite deste sábado, 14, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram marcados por Vitor Bueno e Igor Gomes, para os paulistas, e por Vanderson, lateral direito da equipe gaúcha. Com este resultado, o time comandado pelo técnico Hernán Crespo chegou aos 16 pontos (15ª colocação). O Grêmio, por sua vez, se manteve na penúltima posição, com 11 pontos. Quase no final do primeiro turno, os gaúchos possuem apenas duas vitórias na competição – são cinco empates e sete derrotas. Na próxima rodada, o tricolor do Rio Grande do Sul recebe o Bahia, no sábado, 21, às 19h. No domingo, 22, às 20h30, o São Paulo jogará contra o Sport, na Ilha do Retiro, em Pernambuco. Antes, porém, os paulistas enfrentarão o Palmeiras, pelo duelo de volta pelas quartas de final da Libertadores – no jogo da ida, as equipes empataram por 1 a 1, no Morumbi.