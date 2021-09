Com três gols no segundo tempo, Fluminense vence o São Paulo

Clube carioca conquistou a terceira vitória consecutiva no Brasileirão; com a derrota, time paulista fica a um ponto da zona do rebaixamento

Jogadores comemoram gol marcado pelo zagueiro Nino, do Fluminense



Por 2 a 1, o Fluminense venceu o São Paulo, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, e conquistou a terceira vitória consecutiva no torneio nacional. Os três gols da partida foram marcados no segundo tempo. Nino e Luiz Henrique marcaram para o time carioca. De pênalti, Reinaldo descontou para o tricolor paulista. O jogo deste domingo, 12, também marcou a estreia do uruguaio Gabriel Neves, de 24 anos, meio-campista contratado junto ao Nacional, do Uruguai – o reforço foi anunciado na segunda-feira, 6. Com o resultado, o time do Rio, comandado pelo técnico Marcão, foi aos 28 pontos e se manteve na sétima colocação. Os são paulinos, por sua vez, permanecem próximos à zona do rebaixamento. Na 16ª posição, o clube dirigido pelo argentino Hernán Crespo tem 22 pontos, um a mais que o América-MG, o primeiro no Z-4. Na próxima rodada, o São Paulo recebe o Atlético-GO, no Morumbi, no domingo, 19, às 16h. O Fluminense enfrenta o Cuiabá, fora de casa, na Arena Pantanal, na segunda-feira, 20, às 20h.