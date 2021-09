Brasileirão: Grêmio vence o Ceará por 2 a 0 e segue na luta para sair da zona do rebaixamento

Com gols de Diego Souza e Ferreirinha, o Tricolor Gaúcho está há apenas três pontos de sair do Z4

PEDRO H. TESCH/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Ferreirinha comemora gol do Grêmio contra o Ceará



O Grêmio de Felipão tem tentado se recuperar no Brasileirão para sair da zona de rebaixamento. Na rodada das 11h deste domingo, 12, a equipe recebeu o Ceará, na Arena, e fez 2 a 0, gols de Diego Souza e Ferreirinha. O resultado ainda deixa o Tricolor Gaúcho no Z4, mas em 18º com 19 pontos, apenas três atrás do São Paulo, o primeiro time fora da ‘zona da confusão’. O jogo foi de maior domínio de posse de bola dos visitantes, mas o Grêmio conseguiu ser mais efetivo. Aos 43 minutos, Diego Souza subiu mais alto do que a zaga cearense e cabeceou para o gol. Nos acréscimos, Ferreirinha recebeu na ponta da área, cortou para a direita e finalizou cruzado, ampliando o placar para 2 a 0.

Na segunda etapa o jogo ficou mais devagar, tanto pelo forte calor como pela falta de jogadas bem construídas. Apenas aos 38, o Grêmio levou perigo com Borja, mas a bola foi para fora. O próximo confronto dos gaúchos será contra o Flamengo pela Copa do Brasil, no meio de semana. O Ceará, por sua vez, tentará a reabilitação contra o Santos no próximo sábado, dia 18, na próxima rodada do Nacional.