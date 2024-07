Com um a menos, Colômbia segura vitória contra Uruguai, volta a final depois de 23 anos e enfrenta a Argentina

Daniel Muñoz foi expulso no final do primeiro tempo por uma cotovelada em Manuel Ugarte; colombianos não chegavam a uma decisão desde 2001, quando conquistou o título

Com um desde o final do primeiro tempo, a Colômbia conseguiu segurar a vitória por 1 a o sobre o Uruguai e volta a final da Copa América depois de 23 anos. Com o resultado, a equipe colombiana chegou ao seu 28 jogo sem derrota. Uruguai e Colômbia entraram em campo nesta quarta-feira (10) em busca da última vaga para a final da Copa América, que será disputada no domingo (14). A Argentina, uma das seleções que mais levantou a taça da competição, junto com os uruguaios, garantiram seu lugar na terça-feira (9) ao bater o Canadá por 2 a 0. A última vez que a Colômbia chegou a uma final foi em 2001, já o Uruguai, em 2011. Daniel Muñoz foi expulso no final do primeiro tempo e ao apito final, que consagrou a vitória da Colômbia, houve uma briga generalizada entre jogadores, delegação e torcedores.

O primeiro tempo foi bem jogado e movimentado, mas a Colômbia era superior. Criava mais, ficava com mais posse de bola e chegava ao gol, mas sem susto. Quem levou perigo mesmo foi o Uruguai, que estava apostando em uma bola longa, já que os colombianos estavam fazendo uma defesa alta. O uruguaio Darwin Núñez teve três chances de marcar para celeste, mas não foi decisivo cara a cara com o goleiro. Jefferson Lerma, da Colômbia, já teve uma postura diferente, quando a bola chegou ele marcou. James Rodriguez bateu escanteio e Lerma cabeceou, no cantinho do gol, sem chance para o goleiro Sérgio Rochet. Essa nova assistência fez o camisa 10 da Colômbia bater o recorde de assistência na Copa América em uma única edição. Foram seis só neste ano.

Após o gol colombiano o jogo ficou mais pegado e as confusões aconteceram. Daniel Muñoz acertou uma cotovelada em Manuel Ugarte e foi expulso, deixando a Colômbia com uma menos ainda no primeiro tempo. Mesmo em vantagem, o Uruguai não conseguiu aproveitar e levava pressão dos colombianos, tanto na reta final do primeiro tempo, como no segundo, que estava um jogo bastante faltoso. A Celeste só passou a incomodar quando Richard Ríos precisou ser substituído após se machucar, e James Rodriguez saiu do jogo. O Uruguai aproveitou as trocas e colocou Luis Suárez, que fez diferença no time uruguaio, que passou a ocupar mais o campo de ataque e levar perigo para o gol adversário, enquanto a Colômbia tentava se fechar para não levar o empate. Aos 42 minutos, a Colômbia teve a chance de fechar o jogo, mas cara a cara com o goleiro eles perderam o gol. O Uruguai também teve uma chance de empatar, com Arrascaeta, mas a bola foi para fora, e garantiu a vitória da Colômbia.