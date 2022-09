Chile volta a sonhar com ida ao Catar a três meses da Copa do Mundo; entenda

Os chilenos ainda têm a esperança de ficar com a vaga do Equador no Mundial

ALBERTO VALDES / POOL / AFP Byron Castillo, do Equador, marcando Jean Meneses, do Chile, durante partida das Eliminatórias Sul-Americanas



A menos de três meses do início da Copa do Mundo de 2022, marcada para acontecer entre 20 de novembro e 18 de dezembro, o Chile voltou a sonhar com uma viagem ao Catar. O motivo? A Fifa resolveu aceitar nova reivindicação da Associação Nacional de Futebol do Chile (ANFP) sobre o caso envolvendo a possível falsificação de documento do equatoriano Byron Castillo. Na última quarta-feira, 31, a entidade máxima do futebol confirmou que um novo julgamento, com o atleta convocado para dar explicações, está agendado para dia 15 de setembro. De acordo com a imprensa chilena, o Tribunal de Apelações da Fifa informou à ANFP que a nomeação será às 14h30 (horário local), com o jogador sendo convocado para falar sobre o assunto. Byron Castillo, vale lembrar, teria nascido em uma cidade colombiana e forjado ser equatoriano. As federações do Equador e do Peru também serão convocadas para prestarem seus argumentos. A primeira tentará se defender, enquanto a outra buscará vaga direto ao Mundial, herdando a quarta posição do rival nas Eliminatórias Sul-Americanas. Vale lembrar que os peruanos perderam a vaga na repescagem com derrota nos pênaltis para a Austrália.

A ANFP reivindica que Castillo preste seu depoimento à Fifa. “Agradecemos à FIFA por essa clareza em nossa audiência de apelação e por ligar para Byron Castillo para responder às muitas perguntas que ele deve ter sobre sua elegibilidade e, portanto, à classificação do Equador para a Copa do Mundo”, enfatiza Eduardo Carlezzo, advogado brasileiro que representa a federação chilena no caso. “Apresentamos uma quantidade significativa de evidências à Fifa que mostram que o jogador nasceu na Colômbia e que sua certidão de nascimento equatoriana é falsa. Em 15 de setembro, Byron Castillo tem a oportunidade de explicar a situação e, portanto, no interesse do jogo limpo, a justiça pode seguir seu curso”, completou. Os chilenos cobram uma sanção aos equatorianos caso a culpa seja comprovada e ainda pedem que a Federação Equatoriana também seja punida por supostos documentos falsos. O pedido da ANFP é pela perda dos pontos dos oito jogos que Castillo disputou nas Eliminatórias para a Copa. Sétimo colocado das Eliminatórias, o Chile poderia se beneficiar da punição aos equatorianos, já que o lateral-direito esteve em campo nas duas vezes em que as seleções se enfrentaram. O jogador, no entanto, não participou dos jogos da La Tri contra Peru e Colômbia, que terminaram, respectivamente, na quinta e sexta posições. Atualmente, o Equador está no Grupo A, ao lado de Catar, Holanda e Senegal.

*Com informações do Estadão Conteúdo