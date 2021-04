Coreia do Norte anuncia que não enviará atletas para as Olimpíadas de Tóquio

Decisão foi divulgada através de um comunicado feito pelo site do Departamento de Esportes da Coreia do Norte, que relata os resultados da assembleia do Comitê Olímpico do país, realizada em 25 de março

EFE / EPA / FRANCK ROBICHON Delegação informou que optou por não participar dos Jogos pela segurança de seus atletas



A Coreia do Norte anunciou nesta segunda-feira, 5, que não participará dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que começarão na capital japonesa em julho, sob a alegação de proteger os atletas de um possível contágio pelo coronavírus. A decisão foi divulgada através de um comunicado feito pelo site do Departamento de Esportes da Coreia do Norte, que relata os resultados da assembleia do Comitê Olímpico do país, realizada em 25 de março. Durante a reunião, foi adotada a resolução de não enviar uma delegação à capital japonesa. “Na assembleia geral, o Comitê Olímpico da República Popular Democrática da Coreia decidiu não participar dos 32º Jogos Olímpicos a fim de proteger os atletas da crise sanitária global causada por uma infecção viral maligna”, afirma a nota oficial, que explica a decisão no último parágrafo da peça e não acrescenta detalhes.

Após a reunião, divulgada pela mídia de propaganda do regime, muitos especialistas suspeitaram que Pyongyang cancelaria sua participação nos Jogos com base em seu rigoroso sistema de quarentena.O nível extremo de isolamento ativado para evitar a propagação do vírus levou à suspensão quase total do comércio com a China, da qual a Coréia do Norte compra 90% de suas importações, o que suscita receios de escassez de commodities básicas e levou a maioria dos diplomatas a deixarem o país. O governo sul-coreano esperava que os Jogos de Tóquio fossem uma etapa para reavivar o diálogo com seu vizinho, em um momento marcado pelo distanciamento diplomático na península e pelo impasse no diálogo sobre desnuclearização com os Estados Unidos.

*Com informações da EFE