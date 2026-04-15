Corinthians x Santa Fé: assista à transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Libertadores

Corinthians e Santa Fé se enfrentam nesta quarta-feira (15), pela segunda rodada da Libertadores e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 21h30 (de Brasília), com narração de Nilson César, comentários de Vampeta e reportagem de Victor Boni no YouTube.

Assista à transmissão