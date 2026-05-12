Cruzeiro x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Cruzeiro e Goiás se enfrentam pela quinta rodada da Copa do Brasil nesta terça-feira (12)

Gustavo Aleixo/Cruzeiro Cruzeiro joga no Mineirão



Cruzeiro e Goiás se enfrentam nesta terça-feira (12) às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte. As equipes empataram no jogo de ida em 2 a 2, no Serra Dourada.

O Cruzeiro vem de vitória por 2 x 1 contra o Bahia pela série A do Brasileirão. O Goiás também venceu seu último jogo por 1 a 0 contra o Vila Nova em partida válida pela Série B.

Onde assistir Cruzeiro x Goiás ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv, getv e Premiere, com início às 21h30 (de Brasília).