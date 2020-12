Diego Costa rescinde contrato com Atlético de Madrid

Segundo comunicado oficial do clube espanhol, o atacante pediu para deixar o time por motivos pessoais; Diego está em sua segunda passagem pelo Atlético de Madrid

Crédito/Imagem: EFE Pelo Atlético de Madrid, Diego Costa disputou 215 partidas oficiais e marcou 83 gols



O Atlético de Madrid comunicou nesta terça-feira, 29, que o clube e o jogador Diego Costa chegaram a um acordo para a rescisão do contrato do atacante com a equipe. Inicialmente, o vínculo de Diego Costa com o Atlético de Madrid estava acertado até o final de junho de 2021. De acordo com o comunicado veiculado no site oficial do clube, o brasileiro pediu para deixar o time por motivos pessoais. Além disso, através da nota, a diretoria agradeceu a contribuição do atacante para o time espanhol, no qual faz sua segunda passagem. Na primeira, entre os anos de 2012 e 2014, o jogador fez uma temporada marcante, mas não se consolidou nesta segunda passagem, que teve início em 2018. “O clube agradece a Diego Costa pela dedicação durante estes anos e deseja-lhe felicidades na próxima fase da sua carreira profissional”, afirmou o Atlético.

Pelo Atlético de Madri, Diego Costa disputou 215 partidas oficiais, marcando 83 gols e prestando 36 assistências. No entanto, na atual temporada, estava sem espaço com o técnico argentino Diego Simeone, que tem dado preferência à dupla de ataque formada pelo uruguaio Luis Suárez e pelo português João Félix. Entrou em campo apenas sete vezes, sendo duas como titular, e fez dois gols. O atacante também conquistou um título do Campeonato Espanhol em 2014, uma Copa do Rei em 2013, uma Liga Europa em 2018 e duas Supercopas da Uefa nos anos de 2010 e 2018. Até o momento, o jogador não se pronunciou sobre o desligamento do clube.