Bolsonaro marca em jogo beneficente e comemora fazendo arminha; assista

Realizada pelo ex-jogador Narciso, a partida contou com vários ex-atletas e personalidades e teve com objetivo arrecadar alimentos e brinquedos para crianças

Reprodução/TV Brasil Jair Bolsonaro participou de partida beneficente na Vila Belmiro



Presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) fez um gol durante a partida beneficente realizada na Vila Belmiro, na casa do Santos, nesta segunda-feira, 26. Além de dar o pontapé inicial no jogo amistoso, o chefe do Executivo deixou a sua marca ao receber livre dentro da área e apenas empurrar para as redes. Ao se levantar, o mandatário foi abraçado por companheiros de time e celebrou fazendo arminhas com a mão.

Realizada pelo ex-jogador Narciso, a partida contou com vários ex-atletas e personalidades e teve com objetivo arrecadar alimentos e brinquedos para crianças. O jogo, inclusive, foi transmitido pela TV Brasil, a emissora de televisão do governo brasileiro. Agora, Bolsonaro deverá continuar na região – ele passará a virada do ano na cidade vizinha de Guarujá e retornará para a Brasília no dia 4 de janeiro.

Assista ao gol de Bolsonaro a partir dos 24 minutos e 24 segundos