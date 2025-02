Dono de canal sobre o Botafogo é baleado por PM da reserva após sair do trabalho

Repórter deixava uma casa noturna em uma moto de serviço de aplicativo quando, segundo sua mulher, foi confundido com um criminoso

Reprodução/Instagram Igor Melo, que sofreu ferimentos graves e perdeu um rim, está consciente e não corre risco de morte



Na noite de segunda-feira (25), o repórter esportivo Igor Melo, que trabalha para o site Informe Botafogo, foi vítima de um disparo feito por um policial militar da reserva no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. O incidente ocorreu quando Igor deixava uma casa noturna que trabalhava utilizando uma moto de aplicativo e foi confundido com um criminoso, segundo sua mulher. Uma mulher alegou ter tido o celular roubado e seu marido, policial da reserva, efetuou o tiro que atingiu Igor. A polícia afirma que o condutor da moto teria sido identificado como o responsável pelo assalto.

“O caso foi registrado na 22ª DP, onde um policial militar da reserva se apresentou como o autor dos disparos. Sua esposa teria reconhecido o condutor da moto como um dos responsáveis pelo roubo do seu aparelho celular. Um dos homens foi preso, enquanto o ferido permaneceu sob custódia no referido hospital”, informou a Secretaria de Estado da Polícia Militar, em comunicado.

Igor Melo, que sofreu ferimentos graves e perdeu um rim, está consciente e não corre risco de morte. A situação gerou preocupação entre colegas de profissão e a comunidade, que se mobiliza em apoio ao repórter. O Botafogo, clube com o qual Igor tem ligação, se manifestou publicamente, pedindo justiça e a completa elucidação dos fatos que cercam o caso.

