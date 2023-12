Draymond Green é suspenso por tempo indeterminado pela NBA após nova agressão

Ala-pivô dos Warriors acertou um soco em Nurkic, do Phoenix Suns, durante partida na noite de terça-feira

Reprodução/Warriors Draymond Green foi suspenso pela NBA após novo caso de agressão



O ala-pivô Draymond Green, do Golden State Warriors, foi suspenso por tempo indeterminado pela NBA devido a um soco desferido no rosto de Jusuf Nurkic, do Phoenix Suns, durante uma partida na noite de terça-feira, 12. A decisão da liga considerou o histórico de atos antidesportivos de Green, que já havia sido suspenso uma vez nesta temporada. A punição tem efeito imediato e não há prazo definido para o retorno do jogador. A NBA justificou a suspensão levando em conta o histórico de Green, que acumula 18 expulsões ao longo de sua carreira, sendo o recorde entre os jogadores em atividade. Além disso, o vice-presidente executivo e chefe de operações da liga, Joe Dumars, afirmou que Green terá que cumprir algumas condições impostas pela NBA e pela equipe antes de poder voltar a jogar, sem especificar quais são essas condições. O incidente ocorreu no terceiro quarto da partida, quando Nurkic marcava Green e o jogador dos Warriors tentava se desvencilhar do adversário. Green girou rapidamente o corpo e acertou um soco no rosto de Nurkic, que caiu no chão. O ala-pivô foi expulso imediatamente após o ocorrido. Após o incidente, Green pediu desculpas publicamente a Nurkic, afirmando que não tinha a intenção de agredi-lo e que estava apenas tentando chamar a atenção dos árbitros para uma falta. Esta é a segunda suspensão de Green nesta temporada, que começou em outubro, e a terceira vez que ele é expulso de quadra.