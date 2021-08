Em lágrimas, Messi fala sobre saída do Barcelona: ‘Não estava preparado’

Jogador argentino falou pela primeira vez sobre o fim do contrato com o clube, disse que ‘fez o possível para continuar’ e lamentou não ter se despedido da torcida: ‘Nunca imaginei me despedir’

Reprodução / FC Barcelona Jogador falou sobre a despedida do Barcelona pela primeira vez neste domingo, 8, em coletiva de imprensa no Camp Nou



O jogador de futebol e ídolo argentino, Lionel Messi, vai deixar o Barcelona após 21 anos na equipe. O anúncio da saída craque do time catalão aconteceu na última quarta-feira, 2, quando o clube emitiu um comunicado afirmando que “obstáculos econômicos e estruturais” impediram a formalização do novo contrato. Desde então, mesmo com a informação confirmada, Messi ainda não tinha se pronunciado sobre o assunto. O jogador falou sobre a despedida do Barcelona pela primeira vez neste domingo, 8, em coletiva de imprensa no Camp Nou, estádio do clube. O argentino chorou ao falar sobre a equipe e a vida que construiu enquanto esteve no time e declarou: “Não estava preparado”. “É muito difícil para mim depois de tantos anos, de fazer toda a minha vida aqui. Não estava preparado. Quando disse que ia embora no ano passado, sabia o que tinha a dizer. Mas esse ano não, estava convencido a continuar. Queríamos continuar em nossa casa, era o que mais queríamos. […] Hoje é a minha vez de me despedir. Como eu disse, depois de muitos, muitos anos, toda a minha vida aqui. Cheguei bem jovem, com 13 anos. Depois de 21 anos, saio com três filhos e não posso estar mais orgulhoso”, disse o craque, visivelmente emocionado.

Ainda no discurso, Lionel Messi agradeceu aos companheiros e funcionários do clube e reconheceu que gostaria de ter se despedido de forma diferente, com “estádio cheio, perto das pessoas e podendo dizer adeus”. “Nunca imaginei me despedir porque nunca pensei nisso, eu teria gostado de dizer adeus com as pessoas no campo, para poder ouvir uma última ovação deles, um último carinho”, disse, afirmando que sentiu uma falta de jogar com o público durante a pandemia. O jogador deixou claro ainda que fez o possível para continuar no clube e que a mudança para ele e, principalmente, para a família será um momento difícil. “Espero poder voltar a fazer parte deste clube, que eu possa contribuir com algo para que este clube continue a melhorar e a ser o melhor do mundo”, disse, afirmando que não há mais volta e que, embora ainda não tenha assinado nenhum novo contrato, está conversando com o Paris Saint-Germain. “É o fim nesse clube e começo outra história. É um momento difícil”, declarou.