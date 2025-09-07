Espanha e Bélgica goleiam nas Eliminatórias para a Copa; Alemanha consegue primeira vitória

Com hat-trick, Mikel Merino foi o destaque do 6 a 0 dos espanhóis na Turquia; belgas venceram pelo mesmo placar em jornada inspirada de De Bruyne

O meio-campista espanhol #06, Mikel Merino (dir.), comemora após marcar o quinto gol da Espanha durante a goleada contra a Turquia



Neste domingo (7), pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026, Espanha e Bélgica confirmaram favoritismo com goleadas expressivas, enquanto a Alemanha conquistou sua primeira vitória na competição, em partidas cheias de emoção e gols. Líder do Grupo E com duas vitórias em dois jogos, a seleção espanhola viu Mikel Merino brilhar. Já os belgas contaram com o talento do meia De Bruyne, mas o passeio ainda a deixa um ponto atrás da Macedônia do Norte — que também goleou neste domingo —, embora com um jogo a menos. Já a equipe tetracampeã do mundo teve dificuldade para conseguir, em casa, sua primeira vitória no qualificatório.

Na Turquia, a Espanha não deu chances ao time da casa e venceu por 6 a 0, em duelo válido pelo Grupo E. A equipe comandada por Luis de la Fuente dominou o jogo desde os primeiros minutos, com trocas rápidas de passes e intensa pressão sobre a defesa turca. Pedri abriu o placar aos seis minutos, após forte pressão sobre o goleiro Ugurcan Çakir. O meio-campista Merino, do Arsenal, destacou-se ao marcar dois gols ainda no primeiro tempo, ofuscando a jovem estrela Lamine Yamal, do Barcelona, que desperdiçou uma chance clara de gol.

Ferrán Torres entrou no fim da etapa inicial, substituindo Nico Williams, lesionado, e também contribuiu no ataque. No segundo tempo, Merino completou seu hat-trick, Ferrán Torres marcou um gol e Pedri anotou seu segundo, selando o resultado. Com o triunfo, a Espanha assumiu a liderança do Grupo E, enquanto a Geórgia venceu a Bulgária por 2 a 1, ocupando a segunda posição da chave.

Na Bélgica, o destaque foi Kevin De Bruyne, autor de dois gols e de uma assistência para Doku, que também marcou duas vezes, na vitória por 6 a 0 sobre o Cazaquistão, em Anderlecht, pelo Grupo J. O volante Raskin marcou o terceiro gol da seleção belga logo no início do segundo tempo, e Meunier, substituto de Raskin, fechou o placar com um chute de fora da área. A Bélgica chegou à terceira vitória consecutiva e ocupa a segunda posição da chave, atrás apenas da Macedônia do Norte, que soma 11 pontos e um jogo a mais. A próxima partida dos belgas será contra a Macedônia, em 10 de outubro, em Bruxelas.

A Alemanha conquistou sua primeira vitória na competição ao derrotar a Irlanda do Norte por 3 a 1, em Colônia, pelo Grupo A. Gnabry abriu o placar aos sete minutos, com velocidade e finalização precisa. Aos 33 minutos, Price empatou para os visitantes, aproveitando um escanteio cedido por erro de Rudiger. No segundo tempo, Amiri marcou o gol do desempate aos 24 minutos e Wirtz ampliou de falta aos 27, garantindo a vitória. Com o resultado, o selecionado alemão soma seus primeiros três pontos, dividindo a segunda posição do grupo com os norte-irlandeses. A Eslováquia lidera após vitória sobre Luxemburgo por 1 a 0.

Resultados deste domingo:

Alemanha 3 x 1 Irlanda do Norte

Eslováquia 1 x 0 Luxemburgo

Espanha 6 x 0 Turquia

Geórgia 3 x 0 Bulgária

Holanda 3 x 2 Lituânia

Polônia 3 x 1 Finlândia

Macedônia do Norte 5 x 0 Liechtenstein

Bélgica 6 x 0 Cazaquistão

