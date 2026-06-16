Estatísticas e o que esperar de Erling Haaland na Copa do Mundo de 2026

Após 28 anos de ausência, a seleção norueguesa volta ao principal torneio do planeta embalada por uma campanha perfeita e 16 gols de seu maior craque

A Noruega está oficialmente de volta à Copa do Mundo em 2026, quebrando um jejum histórico que durava desde a edição de 1998 na França. A resposta definitiva para quem se pergunta o que esperar de Erling Haaland na Copa do Mundo já foi entregue nas eliminatórias europeias: o centroavante foi o grande nome da classificação, marcando impressionantes 16 gols em apenas oito partidas disputadas. A seleção nórdica sobrou no Grupo I, terminando com uma campanha impecável de oito vitórias, e agora se prepara para enfrentar as seleções do Iraque, Senegal e França na fase de grupos do Mundial na América do Norte.

Como o camisa 9 transformou o ataque escandinavo

A presença do goleador do Manchester City mudou completamente o patamar competitivo e a confiança da equipe comandada por Ståle Solbakken. O atacante não apenas pulverizou as defesas adversárias, mas foi vital para goleadas históricas contra seleções tradicionais, incluindo o emblemático triunfo por 4 a 1 sobre a tetracampeã Itália em pleno San Siro.

O faro de gol do atleta é o ponto focal de uma engrenagem que anotou 37 gols na fase classificatória e sofreu apenas cinco. Essa letalidade no último terço do campo obriga os defensores rivais a dobrarem a marcação na grande área. Consequentemente, a mera presença física de Haaland no ataque gera espaços preciosos para os meias e pontas da atual geração norueguesa trabalharem a bola.

Os pilares da geração norueguesa para 2026

Para entender como joga a Noruega, é necessário olhar além de seu principal definidor de jogadas. O funcionamento perfeito da equipe passa diretamente pela capacidade técnica de seus criadores. Abaixo, destacamos o Top 3 de peças fundamentais que fazem o sistema nórdico prosperar:

1. Martin Ødegaard e a criação central

O capitão da seleção é o cérebro indiscutível do time. Ele dita o ritmo cadenciado no meio-campo, recua constantemente para buscar a bola e é o grande responsável por quebrar as linhas de defesa adversárias com passes verticais que encontram o camisa 9 em plenas condições de finalizar.

2. Oscar Bobb e a infiltração pelos lados

O jovem atacante traz a imprevisibilidade necessária para o esquema tático da seleção. Com altíssima qualidade técnica no um contra um, ele arrasta a marcação pelas pontas e realiza infiltrações em diagonal, funcionando como uma válvula de escape crucial quando a defesa rival congestionou a entrada da área.

3. Antonio Nusa e o desafogo ofensivo

Atuando com muita velocidade e refino nos passes, Nusa complementa a estrutura oferecendo amplitude ao campo. Sua rápida leitura de jogo e a facilidade para entregar assistências precisas na área fazem dele um dos garçons mais perigosos desta safra escandinava.

O sistema tático de Ståle Solbakken

Sob o comando da seleção nacional desde dezembro de 2020, o técnico Ståle Solbakken consolidou um modelo de jogo calcado em transições aceleradas e forte imposição física. A equipe norueguesa raramente busca manter a posse de bola de maneira burocrática ou lenta. Pelo contrário, o time prioriza a extrema verticalidade tática, valendo-se de lançamentos rápidos e cruzamentos visando sempre o pivô de seu artilheiro máximo.

Contra adversários dominantes no cenário mundial, como a França na terceira rodada da fase de grupos, a tendência natural é que a Noruega adote uma postura de compactação em blocos médios. A estratégia foca em fechar o corredor de passes centrais e apostar diretamente no erro adversário para disparar contragolpes fulminantes, explorando a força de seus pontas.

Dúvidas frequentes sobre a Noruega no Mundial

Quais são os adversários da Noruega na Copa do Mundo de 2026?

A seleção nórdica foi sorteada no Grupo I da competição e enfrentará as equipes do Iraque, Senegal e França na primeira fase. A estreia oficial acontece no dia 16 de junho contra a seleção iraquiana, no Boston Stadium.

Quando ocorreu a última participação norueguesa em Copas?

Antes da classificação atual, a última vez que o país disputou o torneio foi em 1998, na edição da França. Naquela oportunidade, o time avançou até as oitavas de final depois de uma histórica vitória sobre o Brasil na primeira fase.

O retorno aos gramados do Mundial consagra de vez o forte amadurecimento de um elenco jovem e talentoso, colocando o país escandinavo no centro das atenções do esporte. A maior ambição agora é comprovar que os números avassaladores conquistados nas eliminatórias europeias têm peso suficiente para levar a equipe rumo ao mata-mata do principal campeonato de futebol do planeta.