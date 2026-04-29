Estudiantes x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Estudiantes x Flamengo se enfrentam pela Conmebol Libertadores nesta quarta-feira (29) às 21h30, no Estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Bruno Henrique comemora gol do Flamengo contra o Medellín no Maracanã



Estudiantes e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (29) às 21h30, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, em partida válida pela Conmebol Libertadores. O duelo acontece pela terceira rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.

O Estudiantes vem de vitória uma vitória contra o Cusco, e um empate com o Medellín, na Colômbia. O time argentina soma quatro pontos e está na segunda posição.

Já o Flamengo vem de duas vitórias nas primeiras rodadas da competição, uma contra o Cusco e outra contra o Independiente Medellín, no Maracanã. O Rubro-Negro lidera o grupo A com seis pontos.

Onde assistir Estudiantes x Flamengo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Globo (TV aberta) e Paramount+ (streaming), com início da transmissão às 21h30.