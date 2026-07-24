Atlético-MG anuncia a contratação do centroavante Thiago Borbas
O Atlético-MG anunciou nesta sexta-feira (24) a contratação do centroavante uruguaio Thiago Borbas. O atacante de 24 anos chega por empréstimo com opção de compra.
Borbas deve chegar em Belo Horizonte nos próximos dias para a realização de exames e assinatura oficial do contrato.
O atleta pertence ao Red Bull Bragantino e foi emprestado no começo do ano ao Real Oviedo, da Espanha, até o fim da temporada europeia, também com opção de compra.
No Campeonato Espanhol, o Oviedo foi lanterna e jogará a segunda divisão na próxima temporada. Borbas participou de 12 jogos pelo Oviedo e não marcou nenhum gol nem assistência.
Com 186 cm de altura, o uruguaio chegou ao Massa Bruta em 2023, após ser artilheiro do Campeonato Uruguaio de 22 com o River Plate, com 18 gols.
Pelo Bragantino foram 134 jogos, com 27 gols marcados e seis assistências.