Flamengo e Boa Vista empatam pelo Campeonato Carioca

Resultado conquistado em última partida da equipe alternativa deixa o rubro-negro na primeira colocação da Taça Guanabara

ALEXANDRE NETO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Partida ocorreu na noite deste sábado



Após eliminar o Goiás na Copa do Brasil, o Boavista fez frente ao Flamengo e arrancou um empate por 1 a 1, neste sábado, no estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ), pela sexta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O jogo também foi o último da equipe alternativa rubro-negra, que começará a disputar o torneio com o que tem de melhor. Apesar do empate, o Flamengo se segurou na primeira colocação com 13 pontos, mesma pontuação do Volta Redonda. O Boavista, por outro lado, apesar de ter conquistado um empate com gosto de vitória, conheceu o quarto tropeço consecutivo e com seis pontos está fora da zona de classificação.

Na despedida de Maurício de Souza como treinador interino do time principal do Flamengo – ele passará o “bastão” para Rogério Ceni –, o que chamou mais atenção foi a presença de Gabriel na equipe titular. O atacante pediu para ser relacionado até para deixar o episódio do cassino para trás. Gabriel teve atuação discreta no primeiro tempo e, isolado na frente, viu Michael e Vitinho botarem correria na defesa do Boavista, que abriu o placar aos 22 minutos, em um belo chute de longa distância do lateral Jean. Mas a vantagem durou pouco. Aos 28, a dupla flamenguista fez valer a superioridade. O ex-atacante do Goiás fez o que se espera dele: correu. Partiu em velocidade e cruzou para Vitinho dominar dentro da área e marcar.

Precisando mostrar seu potencial para não virar “moeda de troca”, Michael correu, tentou, ficou perto do gol, mas encontrou dificuldade para passar pelo bloqueio do Boavista, que se recuou totalmente para segurar o avanço do rival mais qualificado e levar um empate para o intervalo.

No segundo tempo, o Flamengo voltou apático, o que fez Maurício colocar o artilheiro Rodrigo Muniz em campo. O time rubro-negro cresceu e Gabriel começou a aparecer. A partir daí, foi perdendo chances uma atrás da outra. A dupla começou a mostrar que poderá ser boa opção para Rogério Ceni no futuro.

Mas o fôlego acabou do meio do segundo tempo para frente e ambas as equipes se acomodaram com o resultado, que deixa o Flamengo na liderança, mas ainda não coloca o Boavista nas primeiras posições. O time de Saquarema tem ainda como prioridade a Copa do Brasil.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Bangu nesta quarta-feira, às 21 horas, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Na quinta, às 18 horas, o Boavista visita o Volta Redonda, no mesmo local.

*Com Estadão Conteúdo