Muricy Ramalho é afastado do São Paulo após crise de diverticulite

Por ordem médica, o coordenador técnico de futebol do São Paulo precisará ficar em casa, longe das suas funções dentro do clube

Reprodução/São Paulo FC Muricy Ramalho é o coordenador das categorias de base do São Paulo



Muricy Ramalho, coordenador técnico de futebol do São Paulo, foi afastado temporariamente de suas atividades no clube após sofrer uma crise de diverticulite, uma inflamação na parede interna do intestino grosso – a informação foi confirmada pelo comentarista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan. Por ordem médica, o ídolo da torcida são-paulina ficará em casa até se recuperar completamente do problema, que o acompanha desde os tempos de treinador. Em 2015, quando ainda comandava o Tricolor paulista, ele precisou ser internado para fazer o tratamento.

Atualmente, além de coordenar as equipes inferiores do São Paulo, Muricy Ramalho também é o elo entre a diretoria e os jogadores do time principal. Fora isso, ele também participa das negociações – o tricampeão do Brasileiro no clube foi fundamental na contratação do treinador argentino Hernán Crespo e do retorno do zagueiro Miranda.