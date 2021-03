Campeão mundial com a Alemanha, Ozil diz estar ‘chocado’ com a situação do Brasil na pandemia

O meio-campista, que venceu a Copa realizada no Brasil, ficou surpreso com a marca de mais de três mil mortos por Covid-19 em 24 horas e pediu para que os brasileiros não ‘percam as esperanças’

EFE Ozil venceu a Copa do Mundo realizada no Brasil com a seleção alemã



Campeão mundial com a seleção alemã em 2014, na Copa realizada no Brasil, o meio-campista Mesut Ozil utilizou as redes sociais na tarde deste sábado, 27, para demonstrar a sua surpresa com a situação da pandemia no território brasileiro. O jogador, atualmente no Fenerbahçe, da Turquia, disse estar “chocado” com os números da Covid-19 no país – ontem, o Ministério da Saúde informou que 3.650 pessoas morreram em decorrência da doença em 24 horas, registrando um lamentável recorde.

“Absolutamente chocado ao ler sobre a situação da Covid-19 no Brasil, onde o pior surto de Covid do mundo está ocorrendo, com mais de 3.000 mortes por dia no país onde vivi um dos maiores capítulos da minha carreira no futebol em 2014 e tinha conhecido tantas pessoas incríveis. Estou com vocês brasileiros e estou orando por vocês. Desejo a todos muita força e, por favor, nunca percam as esperanças. Sinto por vocês e espero que as coisas comecem a melhorar em breve”, escreveu Ozil, que deixou, recentemente, o Arsenal, da Inglaterra, para atuar no time turco.