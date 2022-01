Clube russo anuncia a contratação do atacante Yuri Alberto com vídeo de funk: ‘Tropa do Zenit’

Wendel, Claudinho e Malcom dançaram funk com o centroavante para celebrar a chegada a São Petersburgo

Divulgação/Zenit Yuri Alberto foi contratado pelo Zenit por 25 milhões de euros



O Zenit, da Rússia, anunciou neste domingo, 30, a contratação do atacante brasileiro Yuri Alberto. O clube russo havia combinado 20 milhões de euros (R$ 119 milhões na cotação atual) ao Internacional para ter o jogador no meio do ano, mas subiu a oferta para milhões de euros (R$ 194 milhões) e convenceu a agremiação gaúcha a liberá-lo imediatamente. O Santos receberá R$ 15 milhões deste montante porque manteve 10% dos direitos econômicos de Yuri quando o vendeu para o Inter e ainda tem assegurada 2,5% do valor total por ser o clube formador.

Na cidade de São Petersburgo, o artilheiro colorado na temporada passada (19 gols marcados) encontrará outros brasileiros: o lateral esquerdo Douglas Santos, o volante Wendel, o meia Claudinho e o atacante Malcom. O clube russo, aliás, anunciou a chegada de Yuri em um vídeo no qual os compatriotas recebem o ex-colorado dançando funk. “Tropa do Zenit”, celebrou o atual tricampeão do país. Apenas Douglas não participou da peça publicitária.