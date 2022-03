Abel Ferreira e Vitor Pereira buscam marcas distintas no clássico Palmeiras x Corinthians; entenda 

O técnico palmeirense pode emplacar sua melhor sequência contra rivais desde que desembarcou no Brasil, enquanto o comandante corintiano tenta evitar pior marca na carreira

O confronto entre Palmeiras e Corinthians, marcado para começar às 20h30 (de Brasília) desta quinta-feira, 17, não vale muito para o Campeonato Paulista. Já classificados em seus respectivos grupos, os rivais tentam apenas a primeira posição da classificação geral do Estadual. Apesar disso, o Dérbi pode representar marcas expressivas nas carreiras de Abel Ferreira e Vitor Pereira. O primeiro, que já entrou na história do Verdão ao levantar quatro taças, pode emplacar sua melhor sequência em clássicos desde que desembarcou no Brasil. Já o comandante corintiano, por sua vez, tenta evitar o pior início de sua carreira diante de arquirrivais.

Após derrotar São Paulo e Santos nos últimos jogos do torneio, Abel Ferreira pode levar o Palmeiras ao seu terceiro triunfo consecutivo, o que seria inédito em sua passagem pela Academia de Futebol. Desde outubro de 2020, quando assumiu o comando do time palmeirense, o técnico conseguiu, no máximo, duas vitórias em clássicos consecutivas – veja o retrospecto completo do português diante dos rivais ao final da matéria. Assim, Abel pode quebrar mais um recorde em sua vitoriosa trajetória no Alviverde, respondendo mais uma vez alguns críticos da imprensa – nesta semana, ele voltou a ser alvo de um jornalista.

Já Vitor Pereira vive o caminho oposto. Depois de estrear com derrota para o São Paulo, no Morumbi, o técnico corintiano tenta evitar a segunda derrota seguida para um rival. Caso isso aconteça, será o pior início de trabalho de um português em clássicos, superando a marca negativa em sua primeira passagem pelo Fenerbahçe, da Turquia, quando perdeu para o Besiktas e empatou com o Galatasaray nos jogos iniciais. Confira o desempenho de VP em clássicos ao longo da carreira aqui.

Clássicos de Abel Ferreira no Palmeiras