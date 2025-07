Aitana decide, Espanha supera a Alemanha e chega a sua primeira final da Eurocopa feminina

A melhor jogadora do mundo marcou o único gol da vitória por 1 a 0 no segundo tempo da prorrogação; espanholas decidem o título contra a Inglaterra no dia 27

UEFA Women's Euro Bonmatí marcou aos 113 minutos da prorrogação e colocou a La Roja na final



A Espanha está na final da Eurocopa feminina pela primeira vez. Atuais campeãs do mundo e da Liga das Nações, a La Roja sofreu, mas venceu a Alemanha com um momento de brilhantismo de Aitana Bonmatí, a melhor jogadora do mundo em 2023 e 2024, que bateu cruzado e conseguiu furar o “paredão” Berger.

Durante o tempo normal, a Espanha sofreu mais do que em todos os jogos desta Euro. Com uma marcação forte das alemãs, os principais nomes como Alexia Putellas não conseguiam aparecer. A Alemanha teve, pelo menos, quatro grandes chances, mas não converteu. No futebol é assim, quem não faz, toma e isso aconteceu aos 113 minutos da prorrogação.

Foi a primeira vez que a Espanha venceu a Alemanha, a maior campeã do torneio, em toda a história. Será que elas vão gabaritar os títulos de seleções com mais esse caneco? A final contra a Inglaterra acontece no próximo domingo (27), às 13h (horário de Brasília), com transmissão da CazéTV.