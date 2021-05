Alisson marca gol de cabeça e garante vitória do Liverpool no Campeonato Inglês

Goleiro da seleção brasileira marcou após cobrança de escanteio que fechou o placar da vitória de seu time contra o West Bromwich por 2 a 1

Reprodução/ Twitter @LFCBrasil Gol foi decisivo para a vitória do Liverpool



O goleiro brasileiro Alisson Becker decidiu o jogo entre seu time, o Liverpool, e o West Bromwich ao marcar um gol de cabeça aos 49 minutos do segundo tempo, virando o jogo e garantindo a vitória da equipe de Jürgen Klopp por 2 a 1. A partida foi disputada neste domingo, 16, sendo válida pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, o Liverpool segue na 5ª colocação, com um ponto a menos que o Chelsea, e segue vivo na briga por uma vaga na Champions League. Atualmente, o time de Alisson iria para a Liga Europa. Antes de ver o goleiro virar o jogo, o Liverpool sofreu na partida, vendo o já rebaixado West Bromwich abrir o placar com 15 minutos de partida. O egípcio Mohamed Salah empatou a partida aos 33 minutos. Com o resultado, o time de Alisson terá dois jogos para entrar no G4 e garantir presença no maior torneio do continente. Os próximos jogos serão contra o Burnley, na quarta-feira, 19, e Crystal Palace, no domingo, 23.