Com quadro viral, Luan Peres é dúvida do Santos para jogo contra The Strongest pela Libertadores

Zagueiro deixou o treino de sexta-feira com mal estar e passou por exames; partida será disputada na terça, 18, em La Paz, na Bolívia

JOTA ERRE/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Peres passa bem e segue com acompanhamento médico, mas não há ainda uma posição se poderá ou não figurar no elenco da equipe



O Santos enfrentará o The Strongest, na próxima terça-feira, 18, em La Paz, na Bolívia, em partida válida pela fase de grupos da Libertadores. A incerteza que paira na equipe paulista é a presença de Luan Peres, com dengue, de acordo com uma fonte próxima à diretoria do clube. O zagueiro, que deixou o treino na sexta-feira,14, com mal estar, realizou exames no departamento médico do Santos, com desconfiança de infecção viral. Havia apreensão, uma vez que Luan Peres foi diagnosticado com Covid-19 em novembro de 2020, porém, a reinfecção é possível. Após a investigação, houve a confirmação, segundo uma fonte próxima à diretoria do clube, de que o atleta está com dengue. Peres passa bem e segue com acompanhamento médico, mas não há ainda uma posição se poderá ou não figurar no elenco do Santos na partida.

Entre as confirmações para o jogo, estão Marinho e Alison, recuperados de lesões e que realizam treino com bola desde sexta-feira. O atacante retorna após afastamento de duas partidas, devido a lesão de grau um na coxa esquerda, enquanto o volante ficou fora do time nos últimos quatro confrontos em razão de desconforto no joelho esquerdo. O desfalque certo será o técnico Fernando Diniz, que em razão de expulsão do campo no jogo contra o Boca Juniors, não poderá comandar a equipe da área técnica. A equipe do litoral chega embalada após vencer o Boca Juniors por 1 a 0 e o The Strongest por 5 a 0 em jogo anterior. Para driblar os efeitos da altitude, a equipe não se encaminhará diretamente para La Paz, mas sim desembarca em Santa Cruz de la Sierra, a 400 metros do nível do mar. A ida à capital boliviana acontecerá apenas na própria terça-feira, poucas horas antes da partida.

*Com informações do Estadão Conteúdo