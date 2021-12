Jorge Jesus abre o jogo e se manifesta sobre possibilidade de voltar ao Flamengo

O Mister, técnico do Benfica, tratou de colocar um ponto final nos rumores de um possível retorno ao Rubro-Negro carioca

EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES Jorge Jesus durante partida do Benfica



Jorge Jesus, técnico do Benfica, tratou de colocar um ponto final, pelo menos nesta janela de transferências, sobre os rumores de um possível retorno ao Flamengo. Após a diretoria do clube português desmentir a informação da CNN de Portugal e cravar a permanência do treinador até maio de 2022, o Mister confirmou que cumprirá seu contrato com as Águias. “Isto não é o que eu quero, ou o que o Flamengo quer. Tenho contrato até maio. Não tenho hipóteses de sair antes”, disse o comandante, em entrevista ao “GE.com”, na noite desta quarta-feira, 22.

Vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor-executivo Bruno Spindel visitaram a casa de Jorge Jesus, na última terça-feira, 21 – a informação foi confirmada por João de Deus, técnico adjunto do Benfica, em coletiva de imprensa. Apesar disso, o Mister deverá continuar nas Águias, onde tem dois compromissos importantíssimos diante do rival Porto, ainda neste ano. Nesta quinta-feira, 23, a partir das 17h45 (de Brasília), o clássico será pela Taça de Portugal, fora de casa, no Estádio do Dragão. O outro está marcado para sete dias depois, no mesmo lugar, porém pelo Campeonato Português, em confronto direto título.

Além disso, Jorge Jesus classificou o Benfica para as oitavas de final da Liga dos Campeões – os jogos contra o Benfica, porém, serão disputados apenas em fevereiro e março. Enquanto isso, a diretoria flamenguista segue fazendo um “tour” por Portugal em busca de um substituto para Renato Gaúcho. Além do Mister, Carlos Carvalhal, do Braga, e Paulo Sousa, da seleção polonesa, estão na mira dos rubro-negros. A ideia da cúpula é fechar com um profissional antes do início da pré-temporada, marcada para o início de janeiro. Fora a Libertadores da América, o time também terá as disputas do Estadual, da Supercopa do Brasil, da Copa do Brasil e do Brasileirão no ano que vem.