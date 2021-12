Em busca de novo técnico, dirigentes do Flamengo visitam Jorge Jesus

Treinador fez história no Rubro-Negro e é cotado para substituir Renato Gaúcho; saída do Benfica acarretaria multa bilionária

Reprodução/Flamengo Jorge Jesus foi técnico do Flamengo entre 2019 e 2020 e conquistou cinco títulos pelo rugro-negro



O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor-executivo Bruno Spindel foram até a casa do técnico português Jorge Jesus, em Cascais, nesta terça-feira, 21. A informação sobre o encontro é do jornal português Record. O treinador, que fez história no Rubro-Negro e que atualmente comanda o Benfica, é cotado para substituir Renato Gaúcho, demitido no final de novembro após o vice-campeonato da Libertadores da América, diante do Palmeiras, em Montevidéu. Durante sua passagem pelo Flamengo, Jesus faturou a Libertadores (2019) e o Brasileirão (2019). O Mister, como é chamado pelo jogadores, no entanto, tem contrato com o Benfica até junho de 2022 e o rompimento acarretaria uma multa bilionária. Confrontado pelo periódico português sobre o encontro, Marcos Braz afirmou que “nunca foi à casa de ninguém sem ser convidado”.

O jantar foi confirmado por João de Deus, o técnico adjunto do Benfica, em coletiva de imprensa. “Estou aqui hoje, infelizmente, porque o nosso treinador foi castigado, então não pôde estar aqui, senão ele teria todo o prazerem responder. Em relação às notícias que têm vindo a público, vou dizer a vocês que tenho falado muito com o mister, como é habitual, e especificamente hoje mais ainda. Quero dizer a vocês, sem dúvida nenhuma, o seguinte: é verdade que ontem houve um encontro do mister com os amigos do Flamengo, devidamente autorizado pelo Benfica e com o conhecimento de Rui Costa”, afirmou João Deus, que revelou que Jorge Jesus alegou aos dirigentes do rubro-negro que não pode abandonar seu time agora.

“O mister disse que não pode nem quer, neste momento, abandonar o Benfica. Há um contrato para cumprir, quer cumprir e quer ganhar títulos no Benfica. Foi esse o propósito que nos fez vir para a Portugal novamente. Ele mantém-se inalterado e cada vez com mais convicção”, finalizou o técnico adjunto. Segundo ele, a mensagem foi repassada por ele a pedido de Jesus. A Jovem Pan aguarda posicionamento do Flamengo sobre o encontro. Os nomes estão na lista do time carioca, como do técnico Carlos Carvalhal, do Braga.