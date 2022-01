Brasil no topo do futsal: Amandinha é eleita melhor do mundo pela 8ª vez; e Ferrão leva o tri

Ala do Leoas da Serra leva o troféu ininterruptamente desde 2014; pivô do Barcelona superou o português Pany e outros três brasileiros: Babalu (naturalizado italiano), Pito e Rodrigo

Montagem sobre fotos: Reprodução/Instagram Dupla brasileira foi vencedora do prêmio entregue pelo site Futsal Planet



O Brasil segue dominando as premiações no futsal. Nesta terça-feira, 18, Amandinha foi eleita pela oitava vez como a melhor jogadora do mundo. A atleta do Leoas da Serra conquista o prêmio entregue pelo site do Futsal Planet ininterruptamente desde 2014. Aos 24 anos, ela irá atuar na próxima temporada pelo Torreblanca, da Espanha. Pela equipe catarinense, Amandinha venceu a Taça Brasil, Copa do Brasil, Libertadores, Copa das Campeãs e Intercontinental. Entre os homens, Ferrão levou a taça pela terceira vez. O pivô do Barcelona superou o português Pany e outros três brasileiros: Babalu (naturalizado italiano), Pito e Rodrigo. O brasileiro Guitta também foi eleito como o melhor goleiro do ano.

Veja a lista de ganhadores em 2021:

Melhor jogador do mundo: Ferrão (Brasil)

Melhor jogadora do mundo: Amandinha (Brasil)

Melhor seleção masculina: Portugal

Melhor seleção feminina: Espanha

Melhor goleiro: Guitta (Brasil)

Melhor goleira: Ana Catarina (Portugal)

Melhor clube masculino: Sporting (Portugal)

Melhor clube feminino: Burela (Espanha)

Melhor técnico de seleções masculinas: Jorge Braz (Portugal)

Melhor técnico de seleções femininas: Cláudia Pons (Espanha)

Melhor técnico de clubes masculinos: Nuno Dias (Portugal)

Melhor técnico de clubes femininos: Julio González (Espanha)

Melhor jogador jovem: Zicky (Portugal)

Melhor árbitro: Juan José Cordeiro Gallardo (Espanha)