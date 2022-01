Clássico entre Santos e Palmeiras no sub-15 é paralisado por briga de torcidas

Membros de torcida organizada do Verdão invadiram a área dos santistas e iniciaram pancadaria

Reprodução/ Twitter Membros de torcida organizada do Palmeiras quebraram portão e invadiram área da torcida santista



A violência nos estádios paulistas parece desconhecer divisão. Na partida entre Santos e Palmeiras, pela Copa Votorantim sub-15, membros da torcida organizada da Mancha Verde invadiram a área em que estava a torcida do Santos, no Estádio Municipal Domenico Paolo Metidieri, e iniciou uma confusão aos 33 minutos do segundo tempo. A torcida Sangue Jovem também se envolveu na briga. Em vídeos circulando nas redes sociais, é possível perceber o desespero de alguns jogadores em campo quando veem a invasão e de parte da torcida nas arquibancadas também. A pancadaria saiu do estádio e tomou as ruas, com alguns torcedores portando barras de ferro. A delegacia de Votorantim disse em contato com a Jovem Pan que não foi chamada para nenhuma ocorrência. O Santos venceu a partida por 2 a 1 e avançou para a semifinal. O próximo jogo do Peixe será contra o vencedor de RB Bragantino e Cruzeiro, na sexta-feira às 15h (horário de Brasília).

Assista aos vídeos abaixo:

Mancha Verde invadindo o setor da torcida do Santos. pic.twitter.com/wB6Gk8HUCo — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) January 18, 2022