Messi volta aos treinamentos com o PSG após contrair Covid-19

Jogador teve recuperação ‘mais lenta do que esperava’ e não há previsão de retorno aos jogos

Reprodução/ PSG Lionel Messi voltou à França no dia 6, mas demorou para treinar



O atacante Lionel Messi voltou aos treinamentos do Paris Saint-Germain nesta terça-feira, 18, após ter contraído a Covid-19 no final do ano passado, informou o clube francês em redes sociais. O jogador foi infectado em Rosario, onde passou as festas de fim de ano com a família na Argentina, e teve uma recuperação mais lenta que o previsto. Em sua conta do Instagram, Messi agradeceu as mensagens que recebeu durante sua quarentena e revelou que “levou mais tempo do que imaginava para estar bem”. O craque argentino desfalcou a equipe em uma partida da Copa da França e duas do Campeonato Francês, e é possível que também não jogue contra o Reims, no próximo domingo. Ao todo, desde que chegou ao PSG no início da temporada, Messi desfalcou o clube parisiense em dez partidas da liga por diferentes motivos.

*Com informações da EFE