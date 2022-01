Borussia Dortmund perde para o St. Pauli e está eliminado da Copa da Alemanha

Equipe aurinegra era favorita ao título depois da saída do Bayern de Munique; Amenyido, Witzel (GC) e Haaland balançaram as redes na vitória de 2 a 1

Reprodução/ Twitter @BVB Haaland não fez uma boa atuação e não conseguiu ajudar a equipe



Favorito a levantar a taça da Copa da Alemanha depois da eliminação do Bayern de Munique, o Borussia Dortmund decepcionou e foi eliminado nas oitavas de final nesta terça-feira, 18, ao perder de 2 a 1 para o St. Pauli, time da segunda divisão. A partida foi bem complicada para os aurinegros no primeiro tempo. O gol saiu bem cedo, aos 4 minutos, com Amenyido. Marco Reus teve uma grande chance de empatar a partida, mas desperdiçou. Aos 40 minutos, Witsel fez contra e ampliou a vantagem do St. Pauli. No segundo tempo, Haaland diminuiu aos 13 minutos, de pênalti. O Dortmund ainda tentou nos minutos finais, mas não conseguiu fazer o segundo e foi eliminado. Os confrontos das quartas de final serão definidos em sorteio.