América-MG faz 3 a 0 no Botafogo no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil

Jogo atrasado terminou com boa vantagem do Coelho no estádio Independência; volta será em 14 de julho

HEDGARD MORAES/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO América saiu em vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil



Nesta quinta-feira, 30, em jogo atrasado da primeira rodada das oitavas de final da Copa do Brasil, o América Mineiro recebeu o Botafogo no estádio Independência, em Belo Horizonte, e venceu por 3 a 0, aumentando as chances de classificação para as quartas de final. O jogo de volta será dia 14 de julho no Nilton Santos. Com um Coelho dominante, o primeiro gol saiu logo aos seis minutos com Wellington Paulista. Ainda no primeiro tempo, aos 35 minutos, Danilo Avelar fez o segundo. Na volta do intervalo, o América continuou em cima e aos 14 minutos, Ale marcou o terceiro. Depois de muitas alterações, o Botafogo conseguiu equilibrar mais a partida e até chegou a levar perigo em duas oportunidades, mas não conseguiu mudar o marcador.