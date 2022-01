América-MG vence o Botafogo por 1 a 0 e é o primeiro semifinalista da Copinha

Adyson marcou o único gol da vitória do Coelho, que espera o vencedor de Santos x Mirassol

Sander / América Futebol Clube Coelho volta à semifinal depois de seis anos



O América-MG é o primeiro semifinalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. O Coelho venceu o Botafogo por 1 a 0 nesta terça-feira, 18, em Jaú, e espera o vencedor do duelo entre Mirassol e Santos na próxima fase. O único gol da partida saiu aos 32 minutos do primeiro tempo. Adyson aproveitou a bobeira da defesa carioca e chutou de longe. A bola passou por baixo do goleiro Lucas Barreto antes de entrar. De baixo de chuva, o segundo tempo foi mais morno. O Botafogo só assustou na última bola do jogo, em cabeçada que passou muito próximo da trave. O time mineiro é uma das sensações da atual edição da Copinha e chega às semifinais após seis anos.