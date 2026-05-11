Ancelotti deixa Estêvão de fora, mas inclui Neymar em pré-lista para Copa do Mundo
O técnico da Seleção Brasileira enviou nesta segunda-feira (11) relação de possíveis nomes a irem para o Mundial; convocados serão conhecidos em 18 de maio
O técnico Carlo Ancelotti enviou para a Fifa, nesta segunda-feira (11), a pré-lista dos convocados para a Copa do Mundo. A ausência mais sentida foi do atacante Estêvão, do Chelsea, que está machucado. Neymar teve seu nome incluído.
Outros jogadores que ainda não haviam sido chamados por Ancelotti aparecem na relação, como o atacante Pedro, do Flamengo, e o goleiro Carlos Miguel, do Palmeiras.
Dia 18, Ancelotti vai revelar os 26 jogadores que vão representar o Brasil no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México.
Antes da estreia na Copa, o Brasil vai ter dois amistosos: dia 31 de maio, contra o Panamá, e 6 de junho, frente ao Egito. No Mundial, a Seleção Brasileira vai encarar Marrocos, Haiti e Escócia.
Confira a lista provável dos 26 convocados:
GOLEIROS:
- Alisson (Liverpool-ING)
- Ederson (Fenerbahçe-TUR)
- Bento (Al-Nassr-SAU)
DEFENSORES:
- Danilo (Flamengo)
- Wesley (Roma-ITA)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit-RUS)
- Marquinhos (PSG-FRA)
- Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)
- Bremer (Juventus-ITA)
- Léo Pereira (Flamengo)
- Ibañez (Al-Ahli-SAU)
MEIAS:
- Casemiro (Manchester United-ING)
- Bruno Guimarães (Newcastle-ING)
- Fabinho (Al-Ittihad-SAU)
- Danilo (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
ATACANTES:
- Vini Jr. (Real Madrid-ESP)
- Raphinha (Barcelona-ESP)
- Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)
- Luiz Henrique (Zenit-RUS)
- João Pedro (Chelsea-ING)
- Matheus Cunha (Manchester United-ING)
- Endrick (Lyon-FRA)
- Igor Thiago (Brentford-ING)
- Pedro (Flamengo), Rayan (Bournemouth-ING) ou Andrey Santos (Chelsea-ING)
