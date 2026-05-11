Copa do Mundo de 2026: veja as datas das 48 convocações para o Mundial
A seleção da Bósnia foi a primeira a enviar a sua lista para a Fifa com os 26 nomes que disputarão o torneio
Rich Storry/Getty Images/AFPO prazo final para o envio das listas é no dia 1º de junho
A Seleção da Bósnia divulgou nesta segunda-feira (11) a sua lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026. Com isso, começa a temporada de convocações até a competição, que se inicia no dia 11 de junho, com a partida entre México e África do Sul. O prazo final para o envio das listas é no dia 1º de junho. Veja a data para a convocação das seleções restantes:
Grupo A:
- Coreia do Sul – 16 de maio
- México – 1º de junho
- República Tcheca – Não divulgou
- África do Sul – Não divulgou
Grupo B:
- Bósnia – 11 de maio – Veja os convocados
- Canadá – Não divulgou
- Catar – Não divulgou
- Suíça – 20 de maio
Grupo C
- Brasil – 18 de maio
- Escócia – Não divulgou
- Haiti – Não divulgou
- Marrocos – 21 de maio
Grupo D
- Austrália – 1º de junho
- Estados Unidos – 26 de maio
- Paraguai – Não divulgou
- Turquia – Não divulgou
Grupo E
- Alemanha – 21 de maio
- Costa do Marfim – 15 de maio
- Curaçao – Não divulgou
- Equador – Não divulgou
Grupo F
- Holanda – 25 de maio
- Japão – 15 de maio
- Suécia – 12 de maio
- Tunísia – 15 de maio
Grupo G
- Bélgica – 15 de maio
- Egito – Não divulgou
- Irã – Não divulgou
- Nova Zelândia – 14 de maio
Grupo H
- Arábia Saudita – Não divulgou
- Cabo Verde – Não divulgou
- Espanha – 25 de maio
- Uruguai – Não divulgou
Grupo I
- França – 14 de maio
- Iraque – Não divulgou
- Noruega – 21 de maio
- Senegal – Não divulgou
Grupo J
- Argentina – Não divulgou
- Argélia – Não divulgou
- Áustria – 18 de maio
- Jordânia – Não divulgou
Grupo K
- Colômbia – 29 de maio
- Portugal – 19 de maio
- RD Congo – 18 de maio
- Uzbequistão – Não divulgou
Grupo L
- Croácia – 1º de junho
- Gana – Não divulgou
- Inglaterra – 22 de maio
- Panamá – 26 de maio
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