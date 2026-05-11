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Copa do Mundo de 2026: veja as datas das 48 convocações para o Mundial

A seleção da Bósnia foi a primeira a enviar a sua lista para a Fifa com os 26 nomes que disputarão o torneio

  • Por Fernando Keller
  • 11/05/2026 19h38
  • BlueSky
Rich Storry/Getty Images/AFP Trionda, bola oficial da partida, antes do amistoso internacional entre Argentina e Venezuela, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Flórida O prazo final para o envio das listas é no dia 1º de junho

A Seleção da Bósnia divulgou nesta segunda-feira (11) a sua lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026. Com isso, começa a temporada de convocações até a competição, que se inicia no dia 11 de junho, com a partida entre México e África do Sul. O prazo final para o envio das listas é no dia 1º de junho. Veja a data para a convocação das seleções restantes:

Grupo A:

  • Coreia do Sul – 16 de maio
  • México – 1º de junho
  • República Tcheca – Não divulgou
  • África do Sul – Não divulgou

Grupo B:

  • Bósnia – 11 de maio – Veja os convocados
  • Canadá – Não divulgou
  • Catar – Não divulgou
  • Suíça – 20 de maio

Grupo C

  • Brasil – 18 de maio
  • Escócia – Não divulgou
  • Haiti – Não divulgou
  • Marrocos – 21 de maio

Grupo D

  • Austrália – 1º de junho
  • Estados Unidos – 26 de maio
  • Paraguai – Não divulgou
  • Turquia – Não divulgou

Grupo E

  • Alemanha – 21 de maio
  • Costa do Marfim – 15 de maio
  • Curaçao – Não divulgou
  • Equador – Não divulgou

Grupo F

  • Holanda – 25 de maio
  • Japão – 15 de maio
  • Suécia – 12 de maio
  • Tunísia – 15 de maio

Grupo G

  • Bélgica – 15 de maio
  • Egito – Não divulgou
  • Irã – Não divulgou
  • Nova Zelândia – 14 de maio

Grupo H

  • Arábia Saudita – Não divulgou
  • Cabo Verde – Não divulgou
  • Espanha – 25 de maio
  • Uruguai – Não divulgou

Grupo I

  • França – 14 de maio
  • Iraque – Não divulgou
  • Noruega – 21 de maio
  • Senegal – Não divulgou

Grupo J

  • Argentina – Não divulgou
  • Argélia – Não divulgou
  • Áustria – 18 de maio
  • Jordânia – Não divulgou

Grupo K

  • Colômbia – 29 de maio
  • Portugal – 19 de maio
  • RD Congo – 18 de maio
  • Uzbequistão – Não divulgou

Grupo L

  • Croácia – 1º de junho
  • Gana – Não divulgou
  • Inglaterra – 22 de maio
  • Panamá – 26 de maio
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