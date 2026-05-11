Copa do Mundo de 2026: veja as datas das 48 convocações para o Mundial

A seleção da Bósnia foi a primeira a enviar a sua lista para a Fifa com os 26 nomes que disputarão o torneio

Rich Storry/Getty Images/AFP O prazo final para o envio das listas é no dia 1º de junho



A Seleção da Bósnia divulgou nesta segunda-feira (11) a sua lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026. Com isso, começa a temporada de convocações até a competição, que se inicia no dia 11 de junho, com a partida entre México e África do Sul. O prazo final para o envio das listas é no dia 1º de junho. Veja a data para a convocação das seleções restantes:

Grupo A:

Coreia do Sul – 16 de maio

México – 1º de junho

República Tcheca – Não divulgou

África do Sul – Não divulgou

Grupo B:

Bósnia – 11 de maio – Veja os convocados

Canadá – Não divulgou

Catar – Não divulgou

Suíça – 20 de maio

Grupo C

Brasil – 18 de maio

Escócia – Não divulgou

Haiti – Não divulgou

Marrocos – 21 de maio

Grupo D

Austrália – 1º de junho

Estados Unidos – 26 de maio

Paraguai – Não divulgou

Turquia – Não divulgou

Grupo E

Alemanha – 21 de maio

Costa do Marfim – 15 de maio

Curaçao – Não divulgou

Equador – Não divulgou

Grupo F

Holanda – 25 de maio

Japão – 15 de maio

Suécia – 12 de maio

Tunísia – 15 de maio

Grupo G

Bélgica – 15 de maio

Egito – Não divulgou

Irã – Não divulgou

Nova Zelândia – 14 de maio

Grupo H

Arábia Saudita – Não divulgou

Cabo Verde – Não divulgou

Espanha – 25 de maio

Uruguai – Não divulgou

Grupo I

França – 14 de maio

Iraque – Não divulgou

Noruega – 21 de maio

Senegal – Não divulgou

Grupo J

Argentina – Não divulgou

Argélia – Não divulgou

Áustria – 18 de maio

Jordânia – Não divulgou

Grupo K

Colômbia – 29 de maio

Portugal – 19 de maio

RD Congo – 18 de maio

Uzbequistão – Não divulgou

Grupo L