Atual campeã, Argentina divulga pré-lista de convocados para a Copa do Mundo
Flaco López e Agustín Giay, do Palmeiras, são os únicos convocados que atuam no futebol brasileiro
Contando com 55 nomes, a seleção argentina de futebol foi a primeira a divulgar sua pré-lista de escalados para a Copa do Mundo da FIFA 2026, nesta segunda-feira (11). Comandada pelo técnico Lionel Scaloni, a atual campeã, que está no grupo J, vai enfrentar Argélia, Áustria e Jordânia na fase de grupos da competição.
Confira a pré-lista da Argentina para a Copa:
Goleiros
Emiliano Martínez (Aston Villa)
Gerónimo Rulli (Olympique de Marseille)
Juan Musso (Atlético de Madrid)
Walter Benítez (Crystal Palace)
Facundo Cambeses (Racing)
Santiago Beltrán (River Plate)
Defensores
Agustín Giay (Palmeiras)
Gonzalo Montiel (River Plate)
Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
Nicolás Capaldo (Hamburgo)
Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise)
Lucas Martinez Quarta (River Plate)
Marcos Senesi (Bournemouth)
Lisandro Martínez (Manchester United)
Nicolás Otamendi (Benfica)
Germán Pezzella (River Plate)
Leonardo Balerdi (Olympique de Marseille)
Cristian Romero (Tottenham)
Lautaro di Lollo (Boca Juniors)
Zaid Romero (Getafe)
Facundo Medina (Olympique de Marseille)
Marcos Acuña (River Plate)
Nicolás Tagliafico (Lyon)
Gabriel Rojas (Racing)
Meio-campistas
Máximo Perrone (Como)
Leandro Paredes (Boca Juniors)
Guido Rodríguez (Valencia)
Aníbal Moreno (River Plate)
Milton Delgado (Boca Juniors)
Alan Varela (Porto)
Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)
Rodrigo de Paul (Inter Miami)
Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
Enzo Fernández (Chelsea)
Alexis Mac Allister (Liverpool)
Giovani Lo Celso (Betis)
Nicolás Domínguez (Nottingham Forest)
Emiliano Buendía (Aston Villa)
Valentín Barco (Strasbourg)
Nicolás Paz (Como)
Franco Mastantuono (Real Madrid)
Thiago Almada (Atlético de Madrid)
Tomás Aranda (Boca Juniors)
Claudio Echeverri (Girona)
Atacantes
Lionel Messi (Inter Miami)
Nicolás González (Atlético de Madrid)
Alejandro Garnacho (Chelsea)
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
Matías Soulé (Roma)
Gianluca Prestianni (Benfica)
Santiago Castro (Bologna)
Lautaro Martínez (Inter de Milão)
José Manuel López (Palmeiras)
Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
Mateo Pellegrino (Parma)
Desta relação inicial de 55 nomes, o técnico Lionel Scaloni deverá escolher os 26 jogadores que disputarão o torneio na América do Norte. A Argentina estreia no dia 16 de junho, contra a Argélia, no Arrowhead Stadium, em Kansas City.
