Ex-Grêmio e pentacampeão com a seleção brasileira é preso por falta de pagamento de pensão

Reprodução/Instagram/@andersonpolga04 Anderson Polga foi ídolo do Grêmio e campeão do mundo com a seleção brasileira



Ídolo do Grêmio e campeão do mundo com a seleção brasileira, o ex-jogador Anderson Polga foi preso nesta terça-feira, 25, por falta de pagamento de pensão alimentícia. Como o processo está em segredo de justiça, não há detalhes sobre o montante em atraso. O site do Grupo Jovem Pan entrou em contato com o ex-zagueiro, mas ainda não obteve resposta. Formado nas categorias de base do Tricolor gaúcho, o defensor venceu a Copa do Brasil (2001) e foi bicampeão do Estadual (1999 e 2001) pela equipe gremista. Pela Canarinho, Polga fez parte do grupo que ganhou o pentacampeonato na Coreia do Sul e no Japão. Na Europa, ainda teve uma longa passagem pelo Sporting, entre 2003 e 2012. Seu último clube profissional foi o Corinthians, em 2012.