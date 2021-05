André Jardine convoca seleção olímpica com Gabriel Menino, Liziero, Arana e dupla do Fla

Craque do último Campeonato Brasileiro, Claudinho, do RB Bragantino, também foi lembrado pelo técnico para o período de preparação do Brasil; CBF tenta encontrar dois adversários para realizar amistosos entre 31 de maio e 8 de junho

Thaís Magalhães/CBF André Jardine é treinador da seleção brasileira olímpica



O técnico André Jardine anunciou nesta sexta-feira, 14, a lista de convocados da seleção brasileira olímpica para a preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ainda sem ter adversários definidos, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) espera encontrar duas equipes para realizar amistosos entre 31 de maio e 8 de junho, período em que os jogadores estarão servindo a Canarinho. Entre os 23 atletas chamados, 11 atuam no futebol brasileiro, como o meio-campista Gerson e o atacante Pedro, ambos do Flamengo, Gabriel Menino, do Palmeiras, Igor Liziero, do São Paulo, e Guilherme Arana, do Atlético-MG. Claudinho, craque do último Campeonato Brasileiro pelo RB Bragantino, também foi lembrado.

Em entrevista coletiva, a delegação da Canarinho fez questão de avisar que o Flamengo terá alguns jogos remarcados no período da convocação, já que o técnico Tite também chamou dois atletas do Rubro-Negro carioca (Gabriel Barbosa e Everton Ribeiro) para o time principal do Brasil, que fará partidas contra Equador e Paraguai nos dias 4 e 8 de junho, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. As outras equipes impactadas com as convocações, no entanto, não terão seus compromissos reagendados.

Confira a lista de convocados

Goleiros: Cleiton (RB Bragantino), Brenno (Grêmio) e Brazão (Real Oviedo)

Laterais: Gabriel Menino (Palmeiras), Emerson (Real Betis), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Abner (Athletico-PR)

Zagueiros: Gabriel (Arsenal), Luiz Felipe (Lazio), Ibañez (Roma) e Nino (Fluminense)

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Lyon), Matheus Henrique (Grêmio), Reinier (Borussia Dortmund), Liziero (São Paulo), Gerson (Flamengo) e Claudinho (RB Bragantino).

Atacantes: Antony (Ajax), Malcom (Zenit), Pedro (Flamengo), Evanílson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal) e Rodrygo (Real Madrid).