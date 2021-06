Copa América: Brasil empata com o Equador na última partida da fase de grupos

Éder Militão e Ángel Mena fizeram os gols da partida; Brasil terminou a primeira fase em primeiro lugar no Grupo B

FRANCISCO STUCKERT/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Brasil fechou a fase de grupos em primeiro no Grupo B



A seleção brasileira fechou sua participação na fase de grupos da Copa América com um empate contra o Equador, em 1 a 1, no estádio Olímpico de Goiás. A partida foi bem disputada e quem saiu na frente foi o Brasil, com Éder Militão aos 37 minutos. Everton cobrou falta na intermediária direita e o zagueiro subiu mais do que seus marcadores e abriu o placar. No segundo tempo, o Equador se manteve no ataque e aos oito, empatou com Ángel Mena. O goleiro Alisson foi destaque pela seleção, defendendo grandes chances dos equatorianos. Essa foi a segunda partida em que a seleção não apresentou um bom futebol e levou sufoco. Com o empate o Brasil termina a fase de grupos com 10 pontos e na primeira colocação do Grupo B. O chaveamento das quartas de final será definido durante a semana.